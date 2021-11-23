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Творці нової частини Матриці показали постери фільму – з'являться два невідомі герої

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 17:03
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Незабаром вийде довгоочікувана частина культового фільму "Матриця". Актриса картини Джесіка Генвік докладно розповіла про роботу з режисером Ланою Вачовські
У "Матриці: Воскресіння" з'являться два нові персонажі
У "Матриці: Воскресіння" з'являться два нові персонажі / Фото: Twitter

Кінозірка заявила, що для неї, як і для більшості акторів, формат знімального процесу був незвичним.

Лана працює не так, інші режисери, з якими мені доводилося співпрацювати. У ній повно енергії, тому у нас часто було по 20 хвилин безперервної зйомки, – сказала Генвік у недавньому інтерв'ю Collider.

Також Джесіка була вражена, коли побачила її нестандартні способи створення сцен. Виявляється, Вачовскі брала безпосередню участь у зйомках – знаходилася весь час біля камер.

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Вона стояла поряд із оператором і знімала. Кіану Рівз говорить – вона тримає камеру та знімає, наближає її, а потім різко повертається. Таким чином об'єктив виявляється раптово націлений на тебе, навіть якщо ти з іншого боку, – згадує актриса.

Сьогодні творці фільму порадували шанувальників новими постерами з персонажами – вони опублікували у Twitter вісім плакатів.

Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини | Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини / Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини | Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини / Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини | Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини / Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини | Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини / Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини | Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини / Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини | Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини / Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини | Фото: Twitter
Режисери культового фільму "Матриця" презентували постери нової частини / Фото: Twitter
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Як виявилось, у четвертому фільмі "Матриці" Кіану Рівз і Кері-Енн Мосс знову повернуться на екрани в образах Нео та Трініті. Також Джада Пінкетт-Сміт зіграє Ніобе, тоді як Ламберт Вілсон знову перетвориться на Меровінгена, а Деніел Бернхардт стане агентом Джонсоном.

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До того ж, на постерах присутні двоє нових персонажів – їхні імена кінокомпанія поки що не розкриває. Серед акторів, які вперше приєднаються до легендарного складу – Яхья Абдул-Матін II, Ніл Патрік Харріс та Пріянка Чопра.

"Матриця: Воскресіння" вийде в кінотеатрах вже 22 грудня.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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