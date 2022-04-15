Будинок знищили спеціально: Валерій Харчишин розповів про напад на його власність

Валерій Харчишин підозрює, що його будинок зруйнували спеціально / Фото: nstagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Будинок музиканта Валерія Харчишина було зруйновано 26 березня. Артист зізнається – для нього ця новина стала справжнім шоком, адже споруда зруйнована вщент. Водночас інші будинки у селищі отримали ледь помітні ушкодження.

Я був у тому будинку, їздив із військовим. Треба було нагодувати кішок, сподівався наступного дня їх забрати… але, на жаль, не було, куди повертатися. Одна кішка вижила – вона була в окремому будиночку, де проживали люди, не говоритиму, хто саме – для їхньої безпеки, – коментує Валерій Харчишин у програмі "Ранок з Україною".

Більше того, за словами артиста, він здогадується, хто саме завдав збитків його власності. Підозрювана людина виходила на зв'язок з музикантом, але нещодавно зникла і перестала відповідати на будь-які дзвінки та повідомлення.

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Я не можу розголошувати все, бо зараз триває слідство. Але є версії, що це був спланований напад. Будинки навколо вціліли, так, є пошкодження, але вони незначні, переважно кульові. А мій знищений повністю. Розумієте, це велике котеджне містечко, де постраждало лише 2 будинки – мій та однієї жінки, проте воно знаходиться в іншому боці. Отже, ніхто не знищував вдома один за одним, а точково завдавали ударів. Більше того, у мене одразу два будинки зрівняли із землею – основною та гостьовою – точково, напевно, роботою коригувальника, – розповів музикант.

Раніше сайт "Сегодня" розповів, хто ще з українських знаменитостей втратив будинок під час війни.

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