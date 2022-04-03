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Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин показав, як російські окупанти зруйнували його будинок

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 квітня, 10:23
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Український музикант показав, що залишилося від збудованого ним заміського будинку у Гостомелі після жорстокого обстрілу російськими окупантами

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин облаштував затишний заміський будинок для себе та своєї родини у Гостомелі. Але мирне життя зруйнували російські війська, а в будинок музиканта влучив їхній снаряд.

Вперше після трагічної новини Харчишин показав, як зараз виглядає його будинок, а точніше, що залишилося. Також співак повідомив, що зараз його старший син та брат воюють за Україну.

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Так, це будинок, де жили мої діти. Старший зараз на фронті, – написав музикант.

Скріншот – instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Проте фото зруйнованого будинку Харчишин показав для того, щоб привернути увагу шанувальників та публіки й повідомити про потреби української армії.

Не секрет, що для посилення позицій на північному фронті формуються нові підрозділи ЗСУ. Один з них, до якого вступив мій брат, потребує допомоги, – розповів Харчишин.

Музикант вже придбав частину необхідного армії, проте опублікував список речей, які ще треба придбати для наших бійців на передовій.

Раніше ми також повідомляли, що російські окупанти зруйнували будинок продюсера та ексчоловіка Ані Лорак – Юрія Фалеси.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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