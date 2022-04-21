Дорофєєва про друзів у РФ та справедливість русофобії: Якщо метод хейту та санкцій працює, значить, нехай працює

Надя Дорофєєва дала інтерв'ю / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нещодавно співачка Надя Дорофєєва дала своє перше інтерв'ю з початку російської війни в Україні програмі "Зірковий шлях" для глядачів YouTube-каналу "Україна". Вона коментувала розлучення із Дантесом, а також розповіла про спілкування з Потапом зараз, іншими українськими зірками, а також про друзів із РФ.

За словами Наді, всі українські артисти зараз – як одна велика родина.

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Я хочу сказати, що всі, хто роз'їхалися, спочатку постійно спілкувалися. Ми постійно переписувалися з Дімою Монатиком та з усіма. Ви знаєте, один одного підтримуємо. Вчора, наприклад, я приїхала на саундчек і з Юлею Санін ми бачилися тиждень тому, з Катею Go_A, до нас приєдналася Руслана. Ми просто, я викладала це в сториз, ми просто дивимося один одному в очі, обіймаємось і все в очах. Ось ця енергія – рада тебе бачити, але як усередині важко. Усі артисти зараз – як одна сім'я. Мені дуже багато артистів написали, як і я їм. З Потапом ми, звичайно, переписувалися, дізнавалися, як у когось справи, але зараз уже не так часто.

За словами співачки, війну в Україні можна було б зупинити, якби люди вийшли на масові мітинги.

Якби кожна людина в Росії вийшла б на мітинг, коли це все почалося, якби кожна людина в Росії усвідомила, що її країна реально прийшла в наш бдм і вбиває людей, якби вони вийшли – вони могли б вплинути. Мені писали люди, які виходили на мітинги на підтримку України у Росії. Вони мені писали, показували фотографії, навіть відео того, як їх там розганяли. Але таких людей було замало. Я знаю артистів, які написали пости, але їх просто було замало. І мені дуже шкода, що велика кількість росіян подумали, що моя хата скраю, якось там буде. Але ж це війна. Це момент, коли треба бути сміливим.

За словами співачки, у неї в РФ є друзі. Деякі з них залишилися там, багато хто переїхав до інших країн.

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Дуже багато друзів переїхали до різних країн. Є багато тих, хто навіть не спитав, як у мене справи. Є такі люди. Багато артистів, які написали такі, знаєте, досить акуратні пости начебто проти війни, але пишуть дуже багато мені в особисті повідомлення, як вони не підтримують, бо всі бояться.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На запитання, чи хейт справедливий у бік росіян у всьому світі, Надя сказала таке:

Так, вважаю, що так. Якщо метод хейтити і метод санкцій працює, значить, нехай він працює.

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