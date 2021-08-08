DOROFEEVA повідомила про стан свого танцюриста, якого побили в Києві

Стало відомо про стан здоров'я танцюриста з команди Наді Дорофєєвої - його побили в Києві / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Женя Гончаренко після трепанації черепа перебуває у стабільно важкому стані. Про це сьогодні повідомила його мама у Facebook, а Надя Дорофєєва опублікувала інформацію в сторіс.
На сьогодні інформація, що буде в комі ще мінімум 10 днів. Це для того, щоб набряк головного мозку зменшився. Тільки тоді його будуть поступово виводити зі сну і діагностувати можливі наслідки, – написала мама Жені.
Що сталося
Тиждень тому біля київського клубу "Ліфт" чоловік побив Женю Гончаренка. В результаті цього у хлопця був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели у медикаментозну кому.
Незабаром Надя Дорофєєва повідомила, що поліція затримала нападника, ним виявився службовець Управління держохорони.
Справою зайнялося Державне бюро розслідувань (ДБР). Нападника помістили в камеру попереднього тримання – йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
До слова, в Управлінні держохорони повідомили, що в цьому інциденті "мала місце банальщина", що би це не означало.
Уривок відеозапису побиття танцюриста Наді Дорофєєвої:
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