Танцюрист Наді Дорофєєвої, якого жорстоко побили, досі в комі

В результаті побиття танцюрист Наді Дорофєєвої отримав крововилив в мозок . До сих пір Євген знаходиться в медикаментозної коми після трепанації черепа.
З коми його навіть не намагалися вивести і не будуть ще кілька днів, тому що у нього серйозна черепно-мозкова травма, – написала подруга Наді Дорофєєвої, Сабіна Мусіна у себе в InstaStories .
Сабіна додала, що зараз сім'я відкрила збір коштів на лікування Євгенія.
Що сталося з танцюристом Наді Дорофєєвої:
Євгенія Гончаренко з балету Наді Дорофєєвої, побили біля нічного клубу "Ліфт", в центрі Києва. Танцюрист знаходиться в лікарні у важкому стані з серйозними травмами. Нападник з місця пригоди зник, але завдяки медійної розголосу його швидко розшукали. Ним виявився 28-річний працівник Управління державної охорони, Євген Безпалий. Зараз Беспалого взяли під варту на 60 діб за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.
Стали відомо, що Євген Безпалий не раз потрапляв в конфліктні ситуації – подробиці в сюжеті:
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