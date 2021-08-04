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Танцюрист Наді Дорофєєвої, якого жорстоко побили, досі в комі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
4 серпня, 09:51
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На вихідних в Києві побили Євгена Гончаренко – танцюриста з балету Наді Дорофєєвої. Незабаром з'ясувалося, що нападник служить в Управлінні держохорони
Що відомо про стан здоров'я танцюриста Наді Дорофєєвої
Що відомо про стан здоров'я танцюриста Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В результаті побиття танцюрист Наді Дорофєєвої отримав крововилив в мозок . До сих пір Євген знаходиться в медикаментозної коми після трепанації черепа.

З коми його навіть не намагалися вивести і не будуть ще кілька днів, тому що у нього серйозна черепно-мозкова травма, – написала подруга Наді Дорофєєвої, Сабіна Мусіна у себе в InstaStories .

Сабіна додала, що зараз сім'я відкрила збір коштів на лікування Євгенія.

Що сталося з танцюристом Наді Дорофєєвої:

Євгенія Гончаренко з балету Наді Дорофєєвої, побили біля нічного клубу "Ліфт", в центрі Києва. Танцюрист знаходиться в лікарні у важкому стані з серйозними травмами. Нападник з місця пригоди зник, але завдяки медійної розголосу його швидко розшукали. Ним виявився 28-річний працівник Управління державної охорони, Євген Безпалий. Зараз Беспалого взяли під варту на 60 діб за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Стали відомо, що Євген Безпалий не раз потрапляв в конфліктні ситуації – подробиці в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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