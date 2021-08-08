DOROFEEVA сообщила о состоянии своего танцора, которого избили в Киеве

Стало известно о состоянии здоровья танцора из команды Нади Дорофеевой - его избили в Киеве / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Женя Гончаренко после трепанации черепа находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сегодня сообщила его мама в Facebook, а Надя Дорофеева опубликовала информацию в сторис.
На сегодняшний день информация, что будет в коме еще минимум 10 дней. Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился. Только тогда его будут постепенно выводить из сна и диагностировать возможные последствия, – написала мама Жени.
Что произошло
Неделю назад возе киевского ночного клуба "Лифт" мужчина избил Женю Гончаренко. В результате этого у парня было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
Вскоре Надя Дорофеева сообщила, что полиция задержала нападавшего, им оказался служащий Управления госохраны.
Делом занялось Государственное бюро расследований (ГБР). Нападавшего определили в камеру предварительного задержания – ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
К слову, в Управлении госохраны сообщили, что в этом инциденте "имела место банальщина", что бы это ни значило.
Отрывок видеозаписи избиения танцора Нади Дорофеевой:
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