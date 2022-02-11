Дорофєєва, Яма, Полякова раптово набрали вагу: дивимося фото зірок-пампушок

Як би виглядали наші зірки в розмірі plus-size. / Фото: Instagram

Справді, змінитись може кожен — навіть селебретіс! Вік, гормони, пристрасть до солодкого або ж лінь – будь-яка з цих причин може зіграти роль. Так, чимало наших артистів тримають себе в тонусі. Але давайте пофантазуємо, як би вони виглядали в категорії plus-size?

Ми вирішили за допомогою спеціальної програми FaceApp додати знаменитим українським артистам пару десятків кілограмів і подивитися, як вони виглядали в такому образі. Приємного перегляду

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Тіна Кароль

Тіна Кароль / Фото: Instagram

Колись співачка зізнавалась, що обожнює солодке, але не дозволяє собі навіть маленький шматочок торта, бо ж схильна до повноти. Але якби тендітна зірка дозволяла собі їсти, все, що хочеться, виглядала б потенційно так, як на фото.

Настя Каменских

Настя Каменських / Фото: Instagram

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Тривалий час артистка боролась із зайвими кілограмами і згодом досягла результату. Співачка схильна до повноти і якби вона не займалася собою, то могла б мати такий вигляд.

Ані Лорак

Ані Лорак

Співачка має гарні та жіночні форми. Її "родзинки" – великий б'юст і тонка талія. Кароліна активно займається у спортзалі. Але якби вона неочікувано поправилась, то виглядала так.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Здається, у співака є якийсь "еліксир худорлявості" – ні разу ми його не бачили з пару зайвими кілограмами. Однак, якби ж він все-таки набрав, то був би таким.

Сергій Бабкін

Сергій Бабкін

Музиканту вже декілька років допомагає тримати себе у прекрасній фізичній формі – йога, здорове харчування та активний спосіб життя. А якби цього не було, то він би виглядав так.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / Фото: Instagram

Телеведуча активно відвідує зали та категорично не їсть солодкого. А що якби вона набрала – результат на фото.

Також ми вирішили поглянути, як виглядали б Позитив, Ганна Трінчер, Надя Дорофєєва, Монатік, Оля Полякова, Олег Винник, Макс Барських та Влад Яма, якби вони набрали.

Ганна Трінчер / Фото: Instagram

Влад Яма

Позитив / Фото: Instagram

Макс Барських / Фото: Instagram

Монатік / Фото: Instagram

Оля Полякова / Фото: Instagram

Надя Дорофєєва. / Фото: Instagram

Олег Вінник

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