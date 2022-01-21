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Как похудеть после праздников: секреты стройной фигуры от украинских звезд

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Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 14:44
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Череда новогодних застолий закончилась, а вот лишние лишние килограммы могут остаться до лета. Своими методами похудения после праздников поделились украинские знаменитости
Украинские звезды рассказали, как держат себя в форме
Украинские звезды рассказали, как держат себя в форме / Фото: Instagram

Мы решили узнать, как себя держат в форме популярные украинские певицы, ведь для них важно всегда выглядеть на все сто.

Эксклюзивно для сайта "Сегодня" красавицы украинского шоу-бизнеса поделились своими секретами стройной фигуры.

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Ассия Ахат

Известная на весь мир скрипачка уверяет, что залог подтянутого тела в движении. Поэтому много времени Ассия Ахат уделяет именно активным видам деятельности. Обязательным утренним ритуалом исполнительницы является прогулка пешком.

Это такое простое и естественное для каждого человека движение, которое, к тому же, очень хорошо помогает похудеть и поддерживать здоровый вес. Каждое моё утро начинается с того, что я прохожу 10 км, – поделилась Ассия Ахат.

Ассия Ахат советует больше ходить пешком
Ассия Ахат советует больше ходить пешком / Фото: instagram.com/ahhattassia

Также певица рассказала, что очень любит делать вакуум живота по утрам. Как и многие фитнес-тренеры, Ассия Ахат считает это лучшим упражнением для плоского живота.

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Я выполняю его так: выдыхаю абсолютно весь воздух, одновременно с этим постепенно втягивая живот, в этом положении, максимально напрягая пресс, я прохожу какое-то количество шагов, останавливаюсь и медленно выдыхаю воздух, – раскрыла свою технику скрипачка.

Так как большинство упражнений Ассия Ахат выполняет утром, то первый прием пищи певицы обычно бывает только около 12:00 и чаще всего он заменяет ей и завтрак, и обед.

MamaRika

Певица недавно стала мамой и сейчас, как она сама шутит, держать себя в форме ей помогает маленький сын.

Исполнительница пока придерживается диеты для мам, которые кормят грудью, но и раньше Анастасия (настоящее имя – Ред.) старалась не злоупотреблять вредными продуктами вроде чипсов и газировки.

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В большинстве случаев мы употребляем эко-продукты и заменяем эти вкусняшки сладостями без сахара. Конечно, иногда мы грешим, но это очень осознанно и крайне редко, – поделилась MamaRika.

Уже долгое время вместе со своим мужем Сергеем Середой Анастасия не употребляет алкоголь, не курит и не ест красное мясо, а также практикует йогу.

Mamarika рассказала, как похудела после родов
Mamarika рассказала, как похудела после родов / Фото: instagram.com/mamarika_official

А еще певица дает совет на будущее, как не набрать лишние килограммы после застолья. По ее словам, нужно немного изменить рецепты знакомых блюд и сделать их полезнее. Например, в новогодний "Оливье" исполнительница добавила оливковое масло вместо майонеза.

Думаю, все те блюда, которые присутствуют на новогоднем столе и являются раздражителями для кишечника и печени, можно трансформировать в более полезные для организма, – рассказала MamaRika.

Jerry Heil

А вот молодая исполнительница Jerry Heil уверена, что как бы не старался не наедаться в новогодние праздники, лишние килограммы все равно настигнут.

Мне кажется, что под Новый год есть какая-то мировая масса Оливье, которая распределяется между всеми людьми мира. Иначе как можно набрать за постновогодний период четыре килограмма, когда ни ложки Оливье в рот не положила, – шутит певица.

Jerry Heil дает необычный совет похудения
Jerry Heil дает необычный совет похудения / Фото: instagram.com/thejerryheil

Для борьбы с лишним весом у Jerry Heil есть свой необычный совет. Но, глядя на тонкую талию девушки, можно считать, что он действительно работает.

Лайфхак: на полочку в холодильнике, где хранится зелень, закрепить свое лучшее фото а МЕНЕЕ лучше прикрепить к полочке с пост-новогодними салатами, – вот такой совет от певицы.

А ранее мы писали о том, что Лилия Ребрик и Марина Боржемская раскрыли свои секреты стройной фигуры после новогодних праздников.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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