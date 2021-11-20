Наталія Холоденко розповіла, чому погладшала на 15 кілограмів: "Я на межі діабету"

Останнім часом Наталія Холоденко, яка зізналася, що не спілкується з кумом Юрієм Ткачем, дивує підписників у соцмережі своїм харчуванням. Зірка спокійно може їсти торт ложкою, хоч раніше вона дотримувалася раціону.
Торти присилали, я їх відсилала. Тепер я їх почала їсти. Напевно, якась несерйозність, не відповідальність сформувалась. Погладшала на 15 кілограмів. Це серйозно. Я набрала так радикально за досить короткий період, – розповіла психологиня в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".
Наталія зізнається, що безслідно таке для здоров’я не минуло. Водночас ведуча пояснила, що вона набрала зайву вагу у складний період на тлі нервування.
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Це був період складної особистої ситуації у стосунках із близькими для мене людьми. Я почала нервувати, був інсулін 18 замість 5, почалась точка цієї інсулінрезистентності. Тобто я на межі діабету. На сьогодні це дуже гостре питання, – поділилася Холоденко.
Наталя сподівається, що зможе подолати цю ситуацію позитивно. За її словами, вже декілька тяжких діагнозів у своєму житті вона переборола.
В мене був діагноз безпліддя в 14 років. Я бачила маленьку дитину десь в автобусі, і в мене просто істерика починалась. Я постійно шукала тих лікарів, які мислять максимально прогресивно, які шукають найновітніші методи і способи лікування. В результаті це дало ефект. Тобто я в принципі завагітніла легко і без проблем, – казала психологиня.
Окрім невтішних прогнозів щодо діабету, ще на початку року Холоденко перехворіла й на коронавірус. Втім, про це зірка нікому не розповідала.
Я не афішувала. В мене були активні проєкти, я працювала з дому, але активно. І я не хотіла відволікати аудиторію на те: "А як ви там?", "А що ви там?". Я перехворіла відносно легко, – пояснила Наталя.
Водночас Холоденко зізналась, що втратила дуже багато волосся через хворобу.
У мене просто повисипалось волосся. Я зараз його також лікую. Був проділ такий, що мені стало страшно. Мені здалось, що все, я лисію назавжди, – поділилася зірка.
Дивіться інтерв'ю Наталі Холоденко для прогами "Зірковий шлях":
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