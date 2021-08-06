Мама Кузьми Скрябіна звинуватила український лейбл в спробі вкрасти пісні сина

Ольга Кузьменко записала звернення і заявила про неправомірні дії українського лейбла Moon Records і його власника Андрія Пасічника

Український лейбл претендує на авторські права пісень Кузьми Скрябіна / Фото: скриншот, instagram.com/skryabinband

Кузьма Скрябін загинув в ДТП сім років тому. Весь цей час його пісні продовжують звучати, а зірки діляться спогадами про артиста . Але напередодні дня народження, який Андрій відзначив би 17 серпня, прийшла біда звідки не чекали. Мама Кузьми записала звернення, в якому розповіла, що власник лейблу Moon Records Андрій Пасічник намагається привласнити права на пісні Скрябіна.

Виявляється, що на деякі відео на YouTube-каналі Кузьми почали з'являтися скарги про порушення авторських прав.

На YouTube-каналі, який був створений моїм сином ще за життя, Moon Records відправив 38 скарг про порушення авторських прав на різні відео – за тими, які були недавно розміщені, так і на ті, що були опубліковані раніше ще самим Андрієм. У більшості – це кліпи на оригінальні пісні, – розповіла мама артиста.

Мама Кузьми Скрябіна розповіла, що українською лейбл намагається видалити YouTube канал сина / Фото: скриншот

Вона уточнила, що через скарги канал може бути заблокований без права його відновлення.

Як можна таке допустити, щоб канал, створений Кузьмою ще за життя, був заблокований через рейдерство Moon Records ? – запитує Ольга Кузьменко.

У своєму відео мама співака звинуватила власника лейбла Moon Records Андрій Пасічника в приховуванні інформації про нарахування з авторських і суміжних прав, через що зараз відкрито кримінальне провадження.

Чому вам, пане Пасічник, не дають спокою права інтелектуальної власності, напрацьовані моїм сином за своє коротке життя? Тому що всі ці роки ви жили в них, обкрадаючи нашу сім'ю, і зараз втратили це джерело доходу? – поцікавилася Ольга.

Семья Андрея Кузьменко будет судиться с украинским лейблом / Фото: instagram.com/skryabinband

Крім цього мама співака звернулася до колишніх учасників групи "Скрябін", які дали ліцензію Андрію Пасічнику на нібито належні їм права на пісні.

Чому саме зараз – через 23 роки після припинення участі в групі і на сьомий річниці смерті Андрія ви претендуєте на авторство пісень? Чого ви не заявляли про це, коли був живий Андрій, всюди виконував свої пісні і нічого не приховуючи? Чому тоді не видавали нікому ліцензії на свої права і не зверталися до суду за їх визнанням? " – Запитала мама Кузьми.

Реакція Андрія Пасічника на звинувачення мами Кузьми

Власник Moon Records спростовує слова Ольги Кузьменко , відповідаючи на коментарі під постом на Facebook- сторінці Скрябіна , де було опубліковано відео.

В одному з коментарів Андрій Пасічник розповів, що за два місяці до передбачуваного видалення музики компанія проінформувала про можливі проблеми директора ТОВ "Кузьма Скрябін". Власник лейбла запевняє, що все не так просто, як здається.

В іншому коментарі Пасічник заявив, що сім'я артиста протягом довгого часу отримував досить велику суму з пісень Кузьми. Також Андрій Пасічник зазначив, що необхідні документи, що підтверджують його слова вже надані в правоохоронні органи України.

Потім Андрій Пасічник назвав ситуацію вкрай неприємною і звернув увагу, що мама Кузьми читала текст. Слова Ольги Кузьменко він назвав брехнею. І знову повторили, що компанія виплачувала роялті.

Звернення Андрія Пасічника до мами Кузьми

Трохи пізніше власник Moon Records опублікував звернення до Ольги Кузьменко, зазначивши, що компанія готова відкликати всі скарги з поваги до Кузьми.

Він зазначив, що лейбл завжди працював чесно і попросив маму музиканти не дезінформувати громадськість. Пасічник додав, що готовий до діалогу з представниками компанії ТОВ "Кузьма Скрябін".

Ольга Кузьменко поки не відповіла на слова Андрія Пасічника

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