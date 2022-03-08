Дочекатися та вціліти: доктор Комаровський привітав жінок з 8 Березня – його слова цілять у серце

Доктор Комаровський записав відео для жінок / Фото: открытые источники, инстаграм Комаровского

Сьогодні 8 Березня та 13-й день війни, яку Росія підло почала на території України. Прямо зараз у містах та селах нашої країни йде боротьба за життя, за свободу, за Батьківщину та проти російських окупантів.

Доктор Комаровський, який регулярно виходить на зв'язок та намагається підтримувати моральний дух українців, сьогодні також записав відео. Воно мало бути святковим, але умови диктують новий порядок денний.

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Цього року 8 Березня якесь незвичайне, м'яко кажучи. І найбільше у світі я бажаю вам двох речей: дочекатися і вціліти.

Звернення доктора Комаровського, яке бере за душу, дивіться у відео.

Ми впевнені, що невдовзі вся Україна відзначатиме великий День Перемоги над РФ, і приводів відсвяткувати буде багато. Ми віримо у наших захисників!

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Також сьогодні обговорюють той факт, що сина та онука Ротару затримали при спробі втекти з України до Молдови.

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