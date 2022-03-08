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Сина та онука Ротару затримали при спробі втекти з України до Молдови (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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8 березня, 09:35
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На українсько-молдовському кордоні затримали групу з дев'яти осіб, серед яких син та онук співачки Софії Ротару
Син та онук Софії Ротару незаконно намагалися втекти до Молдови
Син та онук Софії Ротару незаконно намагалися втекти до Молдови / Фото: Instagram

Анатолія та Руслана Євдокименків затримали біля міста Могилів-Подільський.

Серед затриманих були вісім українців призовного віку та так званий "поводир" – громадянин Молдови. Чоловіки човном намагалися переправитися до Молдови. Усіх їх було затримано. Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото впізнати Руслана Євдокименка та Анатолія Євдокименка – сина та онука відомої співачки Софії Ротару, – пише видання Страна.UA.

Онук Софії Ротару: Скріншот
Син Софії Ротару: Скріншот

Нагадаємо, днями співачка Софія Ротару у себе в Instagram розповідала, що знаходиться у Києві та молиться за захисників України.

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Раніше ми розповідали, чим зараз займається онук Софії Ротару.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Еліна Пелешенко
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