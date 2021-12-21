Дурнєв обізвав радіоведучу Ганну Свиридову пенсіонеркою: Що це взагалі таке?

Олексій Дурнєв висловився про Ганну Свиридову. / Фото: Скріншот з YouTube, anna.sviridova.9

У проєкті "Дурнев смотрит сторис" Олексій часто коментує короткі ролики як українських, так і зарубіжних селебретіс. Через це у нього навіть виник так званий конфлікт з телеведучою Лесею Нікітюк, якій не сподобався жарт про її зріст.

У новому випуску шоу Дурнєв коментував ролики шоумена Дяді Жори, який з'явився на радіостанції "Пятница". Також у Instastories артиста засвітилася і ведуча Ганна Свірідова, яку не обійшов стороною блогер.

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Льоша жартома обізвав Ганну пенсіонеркою, якій треба стояти в черзі до Соцзабезу.

Фото: скріншот YouTube

Що це взагалі таке?! Ведуча не змогла прийти та приїхала її мама?! Блін, радіо "Пятниця" – це радіо якесь веселе начебто. Чому там працюють люди передпенсійного віку? Чи не вони повинні стояти в черзі в Соцзабез?!, – казав Дурнєв у шоу.

Сама Ганна ніяк не відреагувала на слова Олексія. "Сьогодні" запитали у ведучої коментарій, однак вона поки що не відповіла.

Також раніше у Мережі вибухнув скандал після того, як Олексій Дурнєв згадав Машу Єфросиніну у шоу. Телеведуча була ображена тим, як він її назвав "суперзіркою з минулого" і у відповідь записала гнівне відеозвернення.