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Дурнєв відповів Лесі Никитюк після її заяви про "пілотку провідниці" (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 19:38
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Телеведучий і блогер Олексій Дурнєв вирішив прояснити так званий конфлікт, який виник між ним і популярною телеведучою Лесею Нікітюк
Леся Никитюк, Олексій Дурнєв
Леся Никитюк, Олексій Дурнєв / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, Скріншот з YouTube

Нещодавно Леся Нікітюк поставила на місце Льошу Дурнєва, який жорстко пожартував над її зростом. Блогер відреагував на заяву телеведучої та пояснив, кому насправді адресував "образливу" фразу.

Нагадаємо, що в одній з програм телеведучий заявив, що гарні жінки – невисокі та що з ростом 183 сантиметри – "тільки на залізниці працювати" можна. У відповідь на це володарка високого зросту Леся Нікітюк не тільки згадала своїх високих колег, включаючи Олю Полякову та Машу Єфросиніну, але і зробила взаємну образу на адресу Дурнєва.

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У новому випуску на YouTube Олексій Дурнєв прокоментував скандал і повідомив, що Леся Нікітюк чомусь особисто все сприйняла.

Дівчата, будь ласка, я люблю всіх, просто якісь мені подобаються більше. Так, деяким людям подобаються високі люди, деяким – невисокі, це справа смаку, – сказав Олексій Дурнєв.

Потім Дурнєв заявив, що Леся Нікітюк просто вирізала шматок програми "Богиня шопінгу" і образилася на слова, сказані про учасницю цього проєкту. Дурнєв вирішив зателефонувати дівчині і записав розмову з нею на відео.

Ти нічого не говорив про Лесю. Ти говорив про мене, що я висока, що я тобі не подобаюся. По-перше, я знаю, що це неправда, тому що ми з тобою дружимо, – сказала дівчина.

Нагадаємо, що раніше Олексій Дурнєв публічно назвав Машу Єфросиніну "суперзіркою з минулого".

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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