Дворічна донька Наталки Карпи потрапила у лікарню у Польщі. Що трапилося з дівчинкою?

Донька Наталки Карпи прихворіла у Польщі / Фото: instagram.com/natalkakarpa
Дворічна донька Наталки Карпи Злата підхопила вірус. Тож співачці, як раніше і Ілоні Гвоздьовій, довелось звертатись за допомогою до іноземних лікарів. Зазначимо, наразі артистка з дитиною перебувають у Польщі, куди вони були змушені виїхати через повномасштабну війну на Батьківщині.
В Instagram Наталка Карпа повідомила, що Злата підхопила ротавірус. Тож довелось піти до лікарні. Зірка зазначила, що вперше побувала в іноземній клініці.
Вперше побувала як пацієнтка у іноземній лікарні, точніше сказати у польському шпиталю, і точніше сказати, я як супроводжуюча особа (мати) бо в лікарню потрапила Злата. Підхопили ротавірус. Справитись самим не вдавалось, тому постукались у місцеву клініку, – написала Карпа.
Наразі доньку співачки вже виписали. Наталка додала, що польські лікарі ставились до них з увагою.
Протоколи лікування трохи різняться з Україною, принаймі мені так здалось. Медицина на хорошому рівні, відповідально і дуже уважно до нас віднеслись! Словом, два дні лікування, десяток аналізів, чотири крапельниці, і ми вже вдома, у сестри. Можна видихнути, бо коли хворіють діти, нема нічого гіршого! Здоров‘я всім і бути у формі. Адже нам ще країну відвойовувати треба, – написала артистка.
До речі, під цієї історією Наталка Карпа поділилася милим відео, де вона зі Златою співає свій хіт "А калина не верба". Фоловерів зворушив такий сімейний дует:
Нагадаємо, чоловік Наталки, ветеран АТО Євген Тєрєхов зараз захищає Україну від російських загарбників.
До слова, пара познайомилася під час концерту артистки для ветеранів АТО. Стосунки Наталки та Євгена розвивалися стрімко. Вже за півтора місяця після знайомства військові зробив пропозицію співачці. У 2019 році у них народилась донечка.
Зазначимо, торік Наталка Карпа зізнавалась, що вони з чоловіком пережили нелегкий етап у стосунках.