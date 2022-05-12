Джамала здобула престижну нагороду в США за визначне лідерство

Джамала отримала нагороду від Атлантичної ради США / Фото: Скріншот із відео

Співачка Джамала для багатьох українців стала прикладом того, як варто обстоювати інтереси своєї країни у світі. Нещодавно переможниця Євробачення виставила на аукціон свою заповітну сукню з пісенного конкурсу у Києві.

Зусилля Джамали не залишилися непоміченими. У Вашингтоні українську співачку відзначили нагородою Атлантичної ради США. Щорічно премію вручають видатним представникам політики, бізнесу та культури, які відстоюють цінності трансатлантичних відносин та формують спільне майбутнє.

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Джамала стала лауреатом премії у номінації "Визначне лідерство артиста". Співачку назвали одним із найвпливовіших артистів в Україні та відзначили її внесок в українську культуру та допомогу народу України під час війни. Про це вона розповіла у Instagram.

Я прийняла нагороду від імені всіх українських артистів, які використовують свій голос, щоб розповісти про злочини, які вчиняє Росія в Україні. Щодня доносять правду та посилюють підтримку нашої країни, оберігають нашу культуру та демонструють її унікальність. Це наша спільна боротьба та спільні маленькі перемоги, – поділилася новиною Джамала.

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Крім Джамали нагороду вручили народу України за видатну хоробрість та безстрашність під час російського вторгнення до країни.

Раніше Джамала розповіла, як вивезла дітей за кордон та збирала гроші для України.