Джамала емоційно звернулася до росіян: Краще відсидіти два роки, ніж убивати

Джамала закликала російських та білоруських матерів не відпускати своїх синів воювати / Фото: скріншот

З початку війни співачка Джамала встигла виступити у Німеччині, Литві, Іспанії, Румунії. Співачка збирає гроші для ЗСУ, а також розповідає у західних ЗМІ про війну та закликає допомагати Україні. Переможниця "Євробачення-2017" зізнається, що дуже сумує за домом і хоче скоріше повернутися в рідну країну. Артистка не сумнівається – Україна переможе.

В інтерв'ю Наташі Влащенко для YouTube-каналу "Україна 24" Джамала закликала росіян не йти на війну.

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Ви самі не розумієте, за що ви воюєте і що ви хочете довести, показати чи висловити своєму правителю. Він використовує вас як м'ясо. Краще відсидіти два роки за державну зраду – це набагато краще. Ви будете чеснішими перед своїми дітьми. Як ви будете потім їм пояснювати, за що ви вбили цю дитину, якій було чотири роки? За що ви вбили цю жінку, вагітну на 8-му місяці? За що ви вбили жінку стареньку, якій було 83 роки? Ви пояснюватимете це своїми дітям. Навіщо вам це? Навіщо ви йдете на цю війну? Тому я вважаю, що краще всі російські та білоруські мами, які чують мене, ви можете це зупинити! Ви повинні це зупинити! Ви не для цього народжували, чекали, любили та любите своїх синів. Не для цього. Не для забаганки однієї людини, яка уявила собі, що він цар – бог на цій землі, ні. Такого не може бути.

Раніше Джамала звернулася до своїх рідних та друзів із Росії, які мовчать про війну і не цікавляться нею.

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