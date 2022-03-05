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Джамала виступила на фінальному відборі "Євробачення" у Німеччині: пісню "1944" усі слухали стоячи

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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5 березня, 15:57
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Співачка Джамала, переможниця "Євробачення"-2016, кілька днів тому поїхала з дітьми з України, але веде боротьбу за країну в інформаційному полі. І ця новина тому підтвердження
Джамала також продовжує воювати за Україну по-своєму
Джамала також продовжує воювати за Україну по-своєму / Фото: instagram.com/jamalajaaa, скріншот

Десятий день триває російське вторгнення в Україну. У цей непростий час українці дуже згуртувалися і разом із силами ЗСУ та тероборони воюють на всіх фронтах, кожен – хто в чомусь сильний. Наприклад, співачка Джамала робить це за допомогою пісні та слова.

Вчора переможниця "Євробачення"-2016 виступила на фінальному відборі на "Євробачення" у Німеччині, де вибрали Маліка Харріса як представника на конкурсі. Джамала виконала пісню "1944" про депортацію кримських татар, з якою виграла цей пісенний конкурс у Стокгольмі. Слова пісні дуже актуальні й досі.

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Джамала / скріншот з відео

На сцену артистка вийшла у чорному костюмі із прапором України в руках. Зі сцени вона зазначила:

Я хотіла б, щоб весь світ почув наші голоси, про наші болі та страждання.

Журі та глядачі у залі стоячи вітали співачку, багато хто з них був у масках кольорів українського прапора

Дивіться емоційний виступ Джамали на фінальному відборі Німеччини.

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Зазначимо також, що перед початком конкурсу у прямому ефірі стартував телемарафон зі збору коштів для надання допомоги Україні. Менше ніж за три години глядачі перерахували 3,3 мільйони євро пожертвувань.

скріншот

А всього з початку збору коштів ARD для підтримки України та біженців із цієї країни сума становила 67 мільйонів євро.

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Щодо Джамали, вона вже дала велику кількість інтерв'ю європейським каналам (більше 30), доносячи правду про війну, яку Путін розпочав проти України. Також відомо, що вона організувала кілька виступів у Європі, а всі доходи з концертів надсилатиме на допомогу Збройним силам України.

Нагадаємо, раніше відомі українські жінки звернулися до ЗСУ: "Повертайтеся живими!"

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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