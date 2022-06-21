Джамала у Каннах виступила на одній сцені з Президентом України і ледве стримала сльози

Джамала та Володимир Зеленський виступили у Каннах / Фото: Колаж: Сьогодні

Через повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну Джамалі з дітьми довелося покинути країну. Співачка поїхала до родичів в Туреччину, чоловік Сеїт-Бекір залишився в Києві. Нещодавно Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами. Все через насичений графік артистки. Джамала чи не щодня дає благодійні концерти, на яких розповідає усьому світу правду про російську агресію.

З початку повномасштабної війни Джамала дає благодійні концерти

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Цього разу переможницю "Євробачення-2016" запросили прийняти участь у Міжнародному фестивалі творчості "Cannes Lions". До Франції Джамала прилетіла з Іспанії, де підтримала права ЛГБТ-спільноти. У Каннах же українська зірка обговорювала як працює креативна індустрія в умовах російського вторгнення.

Для мене особисто це була можливість звернутися до найпотужніших творців світу – аби ті продовжували порушувати тему війни через музику, відео, зображення, колаборації, події, публікації… З кожним днем увага до неї (ред. – війни) слабшає й тільки майстерний сторітелінг може виправити ситуацію, – зазначила Джамала в своєму Instagram

Джамала на фестивалі "Cannes Lions"

Перед учасниками фестивалю українська співачка ледь стримувала сльози. Зірка "Євробачення" зізналась: все кардинально змінилося з початку повномасштабної війни.

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З лютого 2022 року в моєму житті немає місця музиці. Майже 20 країн, сотні інтерв’ю. Але все це не про мою музику. Це про моє життя, дім та Україну, – промовила зі сцени Каннського палацу фестивалів та конгерсів Джамала.

Джамала виступила перед учасниками "Cannes Lions" / Фото: instagram.com/skvot.io/

Спеціальне відеозвернення до представників креативної індустрії записав Президент України, Володимир Зеленський. Він закликав митців з кожного куточку світу не мовчати. І використовувати свої таланти для спільної перемоги.

Володимир Зеленський звернувся до лідерів креативної індустрії / Фото: instagram.com/skvot.io/

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Джамала також згадала трагічну для кримськотатарського народу депортацію в 1944 році. Та провела аналогії з нинішніми реаліями. Свій виступ співачка завершила акапельним виконанням пісні, з якою вона перемогла у "Євробаченні".

Не забула Джамала і оновити свій Instagram. На червоній доріжці та за лаштунками фестивалю співачка позувала в сукні-вишиванці українських дизайнерів.

А в Insta stories зізналась підписникам, що все навколо їй нагадує рідний Крим. Вочевидь, через морські краєвиди. Проте надовго у Франції Джамала не затримається. Вже ввечері у вівторок, 21 червня, співачка братиме участь у міжнародному благодійному телемарафоні на підтримку України Embrace Ukraine – #StrivingTogether.

Нагадаємо, нещодавно Джамала стала лауреатом престижної премії від Атлантичної ради США за визначне лідерство.