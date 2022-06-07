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Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами, які підросли (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 червня, 20:22
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Співачка Джамала показала, як підросли двоє її синів, з якими вона прогулялася Стамбулом уперше за три місяці війни
Джамала прогулялася Стамбулом із синами
Джамала прогулялася Стамбулом із синами

Війна в Україні змусила Джамалу разом зі своїми синами виїхати до Туреччини. Але й за кордоном співачка не перестала допомагати Україні та регулярно дає благодійні концерти й розповідає усьому світу правду про російську агресію. А нещодавно за свої заслуги співачка удостоїлася престижної нагороди у США.

Через напружений графік виконавиці весь цей час не вдавалося як слід провести час зі своїми синами. Але все ж таки Джамала змогла присвятити себе дітям і простим радостям материнства. Разом зі спадкоємцями співачка пройшлася вуличками Стамбула та відвідала старовинну мечеть Айя-Софія.

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У своєму Instagram співачка поділилася фотографіями синів, які підросли, під час прогулянки столицею Туреччини.

Звичайна радість уперше за три місяці вийти на прогулянку з дітьми до центру Стамбула. Показати їм місто. Почуття ніби з минулого життя. Без зайвих слів, – підписала серію фотографій зі спадкоємцями виконавиця.

Нагадаємо, що Джамала та її чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов виховують двох спільних синів – 4-річного Емір-Рахмана та однорічного Селім-Гірая.

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Раніше Джамала розповіла, як вивезла дітей за кордон та збирала гроші для України.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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