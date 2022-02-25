Джаред Лето звернувся до друзів з України через напад РФ: "Моє серце розривається"

Джаред Лето висловився про вторгнення РФ в Україну. / Фото: instagram.com/jaredleto

Рано-вранці 24 лютого Росія розпочала війну проти України. Багато зірок шоубізу не залишилися осторонь і вже висловилися щодо цієї жахливої ситуації. Так, своїми переживаннями поділилась Анджеліна Джолі – вона заявила, що молиться за українців! Нині ж про напад Путіна на Україну заговорив Джаред Лето.

У Instastories артист звернувся до українського народу та висловив своє струбування:

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Моїм друзям і моїй родині в Україні – моє серце розривається від того, що цей конфлікт загострився в такий нищівний спосіб. Будь ласка, будьте уважні та бережіть себе, наскільки це можливо. Надсилаю думки вам і вашим близьким у цей хаотичний і руйнівний час. Я сподіваюся, що мир запанує і врешті-решт буде знайдено ненасильницьке рішення, – написав Лето.

Скріншот Instastories

Шановні українці, будьте обережні, уважно слухайте та читайте офіційні інформаційні канали! Допомагайте підтримуйте один одного та вірте у нашу армію. Разом ми сила!

Багато інших зірок також підтримують українців і закликають не піддаватися паніці. А ще вчора Надя Дорофєєва попросила російських фанів вплинути на ситуацію.