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Тіна Кароль у жіночому монастирі молиться за мир та Україну

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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24 лютого, 15:25
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Знаменита українська співачка Тіна Кароль в Інстаграм поділилася непростими кадрами
Тіна Кароль молиться за мир в Україні
Тіна Кароль молиться за мир в Україні / Фото: instagram.com/tina_karol

Сьогодні вранці ми всі прокинулися у світ, який більше ніколи не буде тим самим. Росія вторглася до України. Всі новини зараз лише про це. У контексті ситуації, що стосується кожного українця, висловлюються й зірки. Раніше ми розповідали про те, хто із зірок залишається у Києві. Серед них і співачка Тіна Кароль.

Артистка на своїй сторінці в інстаграм повідомила, що зараз перебуває у жіночому монастирі.

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Я перебуваю в жіночому монастирі – передчував біль і пішов молитися ще тиждень тому... і залишився... напевно, надовго... Нехай мій голос і спів стануть у нагоді молитві за Вас і за Мир. Улюблена Україна!

Зірка також показала емоційні кадри, які неможливо дивитися без сліз.

Ми продовжуємо тримати руку на пульсі.

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Тим часом, українські зірки записують емоційні звернення у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Серед них: співак Іван Дорн , музикант Дмитро Шуров , співачка Оля Полякова , телеведучий Андрій Бідняков і багато інших.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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