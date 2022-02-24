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Як страшно прокинутися у новій реальності: DOROFEEVA просить російських фанатів вплинути на ситуацію

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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24 лютого, 16:40
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Співачка Надя Дорофєєва в інстаграм звернулася до шанувальників із Росії...
Співачка звернулась до людей
Співачка звернулась до людей / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Мільйони українців зараз епіцентр подій: сьогодні вночі Росія напала на Україну. Ситуація змінюється з кожною годиною.

Немає зараз людей, які б не хвилювалися б за себе і долю країни. Співачка Надя Дорофєєва також, не приховуючи емоцій, звернулася до своїх підписників.

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Зокрема, вона попросила своїх слухачів із РФ вплинути на ситуацію.

СТРАШНО! Як страшно прокинутися в новій реальності ... в такій реальності! Як боляче… Ми не хотіли війни і не кликали її до свого дому! Ми хочемо жити, любити та творити мирно! Нам не потрібна війна! Я ніколи не ділила аудиторію на міста та країни, але зараз. .. я сподіваюся, ви чуєте мене, росіяни, моя аудиторія, друзі та шанувальники??? Тільки разом ми зможемо це зупинити! І я вірю, що зможемо!

Співачка опублікувала емоційний пост
Співачка опублікувала емоційний пост / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка залишається у Києві та закликає всіх зберігати спокій, наскільки це можливо в цих умовах.

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Я залишаюся в Україні, у Києві! Прошу всіх зберігати спокій, не панікувати, триматися разом та читати лише офіційні джерела! І підтримувати одне одного як ніколи!

Напад РФ на Україну

Президент РФ повідомив про рішення провести так звану військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України". Але вранці 24 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріли та вибухи чути по всій території України.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні. Сьогодні було оголошено про розрив дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією.

Тим часом, українські зірки записують емоційні звернення у зв'язку з ситуацією. Серед них: співак Іван Дорн , музикант Дмитро Шуров, співачка Оля Полякова і багато інших.

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Також співачка Тіна Кароль молиться у монастирі за мир в Україні.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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