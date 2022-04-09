Дженніфер Лопес та Бен Аффлек заручені? У Мережі обговорюють обручку співачки

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек натякнули на заручини / Фото: Instagram

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек були заручені 17 років тому, але тоді стати подружжям їм так і не вдалося. Чому так сталося співачка розповіла зовсім недавно.

Схоже, що закохані вирішили спробувати знову прийти разом до вівтаря та побралися. Щоправда, поки що ні Дженніфер, ні Бен, можливе весілля ніяк не коментували.

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Чутки про можливі заручини Дженніфер і Бена з'явилися після того, як на безіменному пальці зірки папараці помітили колечко з величезним діамантом.

Фотографи помітили Лопес під час походу магазинами з дочкою Еммою. Зірка підшукувала нові меблі для їхнього спільного з Аффлеком будинку.

Спільну нерухомість пара придбала нещодавно за 50 мільйонів доларів. Новий маєток закоханих налічує 10 спалень і знаходиться в одному з наймальовничіших елітних районів Лос-Анджелеса, Бел-Ейр.

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Шанувальники пари сподіваються, що після такого серйозного кроку цього разу історія буде зі щасливим фіналом, і ми незабаром побачимо розкішні весільні фото.

Нагадаємо, що днями зворушливими фото зі своїх заручин поділилася 37-річна рок-виконавиця Авріл Лавін.

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