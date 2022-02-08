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Це було жорстоко: чому Лопес та Аффлек насправді розійшлися за день до весілля?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 16:20
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У новому інтерв'ю 52-річна Дженніфер Лопес торкнулася дуже особистої теми та розповіла, чому насправді вони з Аффлеком розійшлися
Прихильники сподіваються, що пара скоро порадує всіх весільними фото
Прихильники сподіваються, що пара скоро порадує всіх весільними фото / Фото: Getty Images

Вчора вийшло нове інтерв'ю Дженніфер Лопес для Rolling Stone. І, окрім розкішних образів, зараз у Мережі також обговорюють деталі нових одкровень артистки. Зокрема – справжню причину розставання Лопес з Беном Аффлеком понад 17 років тому.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зустрічалися на початку 2000-х і були навіть заручені. Їх називали однією з найкрасивіших пар Голлівуду. Але, на жаль, до вівтаря вони так і не дійшли, скасувавши свято лише за день до обумовленої дати.

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В рамках промоції нового фільму Джей Ло Marry Me зірка торкнулася теми особистого життя. І як зізналася зірка, вони скасували заручини, зокрема, через засудження суспільства та расистських зауважень у її бік.

Дженніфер Лопес на сторінках Rolling Stone
Дженніфер Лопес на сторінках Rolling Stone / Фото: Rolling Stone

Це було жорстоко. І це одна з тих речей, які ти закопуєш глибоко всередину, щоби не зупинятися, а рухатися далі. Ми з Беном були так закохані, це був один із найщасливіших етапів у моєму житті. Але нас так критикували, що це (осудження) просто зруйнувало наші стосунки зсередини. Ми були надто молоді, щоб розуміти, що справді важливо у цьому житті.

Лопес впевнена, що зараз у них із Беном є чудова можливість виправити всі помилки і вона вважає, що говорити про можливе розставання просто безглуздо. А таких коментарів у Мережі віж хейтерів вистачає.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Я не думаю, що ми знову зійшлися б, якби думали, що все до цього (розставання) йде. Ми відчуваємо, що те, що ми знову знайшли, набагато важливіше, і те, як ми це захищаємо і як ми живемо, чим ділитися, чим не ділитися, це баланс, який у нас є зараз, досвід і мудрість, які ми придбали. за минулі роки.

Шанувальники пари сподіваються, що цього разу історія пари буде зі щасливим фіналом, і ми побачимо розкішні весільні фото.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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