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37-річна Авріл Лавін втретє виходить заміж

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 квітня, 00:33
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Заручини Авріл Лавін виглядає немов у романтичних фільмах! Коханий зробив пропозицію 37-річну рок-принцесу прямо біля Ейфелевої вежі в Парижі
Авріл Лавін виходить заміж втретє
Авріл Лавін виходить заміж втретє / Фото: Instagram

Романтична пора року весна навіяла ще одне весілля. Днями таємно вийшла заміж Кортні Кардаш'ян, а зараз кадрами зворушливої пропозиції руки та серця поділилася співачка Авріл Лавін

37-річна рок-виконавиця та її 35-річний коханий, репер Mod Sun (справжнє ім'я – Дерек Райан Сміт), побралися через рік стосунків.

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Музикант зробив співачці пропозицію у найкращих традиціях: була і Ейфелева вежа, і скрипаль, і каблучка з величезним діамантом. Прямо, як у кіно!

І хоча заручини відбулися ще 27 березня, повідомити радісну новину шанувальникам закохані вирішили лише зараз.

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Роман рок-виконавиці та репера розпочався після спільної роботи над піснею у лютому минулого року. Для Лавін шлюб зі Смітом буде третім.

Фото – instagram.com/avrillavigne

Раніше співачка вже була одружена з вокалістом Sum 41 Деріком Уіблі та Чедом Крюгером, солістом гурту Nickelback. А ось Сміт крутив романи з Демі Ловато та Беллою Торн.

Нагадаємо, що зараз у Мережі активно обговорюють новий роман Наді Дорофєєвої, яка зовсім недавно оголосила про розлучення із Володимиром Дантесом

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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