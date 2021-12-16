Дженніфер Лопес лютує через висловлювання Бена Аффлека на адресу колишньої дружини

Дженніфер Лопес розкритикувала інтерв'ю Бена Аффлека / Фото: Getty Images, instagram.com/jlo

Як уточнив Аффлек, якби вони з колишньою дружиною не вирішили розлучитися, він би й далі пив. Дженніфер Лопес не в захваті від таких одкровень коханого . Як пише Page Six, про це розповіли інсайдери.

Вона дуже зла, адже це зачіпає її, оскільки вона зустрічається з ним. Вона не хоче, щоб її втягували в це. Джен зустрічалася з Гарнер. Вона намагається познайомитися ближче з нею та з дітьми Бена. Тому це – безрозсудно та безцеремонно з його боку, – ділиться інсайдер.

Колишня дружина Бена Аффлека проведе Різдво разом з актором та Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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Сам Бен Аффлек уже встиг виправдатись за своє інтерв'ю. Про це пише Just Jared.

Мої слова вирвали з контексту, зосередивши увагу лише на окремих уривках. Але я також сказав, як сильно ми поважаємо одне одного, дбаємо одне про одного і наших дітей, ставлячи їх на перше місце. А люди сказали, що я звинувачував свою колишню дружину у своєму алкоголізмі і виставив себе найбайдужішим, тупим, жахливим хлопцем. Це поранило мої почуття. Я не хочу, щоб мої діти подумали, що я можу сказати щось погане про їхню маму, – сказав актор.

За словами інсайдерів, Дженніфер Гарнер зачепив слова колишнього чоловіка.

Раніше Бен Аффлек назвав возз'єднання з Джей Ло одним з найкращих рішень у своєму житті