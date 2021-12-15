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Бен Аффлек не зміг би подолати алкогольну залежність, якби не розлучився з дружиною – визнання актора

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 11:23
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Голлівудський актор ніколи не приховував, що мав проблеми з алкоголем. Але в новому інтерв'ю Аффлек відверто відповів, як це вплинуло на шлюб з Дженніфер Гарнер
Бен Аффлек поділився новими подробицями про шлюб із Дженніфер Гарнер
Бен Аффлек поділився новими подробицями про шлюб із Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

Бен Аффлек у своєму новому інтерв'ю був як ніколи відвертим. Актор не лише назвав причину розлучення з Джей Ло у 2004 році Але вирішив поділитися подробицями про свій шлюб з Дженніфер Гарнер. Про це пише Page Six.

За словами Аффлека, він почував себе нещасним у шлюбі акторкою.

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Я був як у пастці. Якби ми не розлучилися, то я б продовжив пити. Можливо, ми б навіть билися одне з одним, бо було нестерпно перебувати поруч. Я не міг піти від дітей, але був нещасний. Я не знав, що робити. Я міг випити пляшку віскі та заснути на кушетці, але це не було виходом із ситуації, – розповів Бен на шоу Говарда Стерна.

/ Фото: Getty Images

Актори намагалися врятувати сім'ю заради своїх трьох дітей, але їм не вдалося.

В нас був шлюб, який не вдався. Це трапилося. Я люблю і поважаю її, – зізналася Аффлек.

Також у новому інтерв'ю Бен розповів, що кинув пити заради дітей.

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Я просто побачив, як вони дивляться на мене. Це неможливо забути, неможливо зрозуміти. Після цього мені жодного разу не хотілося напитися, – відверто відповів актор.

Раніше Бен Аффлек назвав возз'єднання з Джей Ло одним з найкращих рішень у своєму житті

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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