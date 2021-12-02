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Бен Аффлек назвав возз'єднання з Джей Ло одним із найкращих рішень у своєму житті

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 11:14
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Голлівудська кілька не дуже любить обговорювати своє особисте життя, але в новому інтерв'ю Бен Аффлек зробив виняток
Бен Аффлек у новому інтерв'ю розповів про роман із Дженніфер Лопес
Бен Аффлек у новому інтерв'ю розповів про роман із Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес намагаються проводити разом якнайбільше часу. Актор не шкодує про возз'єднання зі співачкою.

Іноді я думаю, що можу поділитися великою історією любові з усім світом. Справді, це було чудовим рішенням – повернутися до своєї коханої жінки. І я можу сказати, що вдруге стосунки стали тільки краще, тому що ми тепер більш досвідчені , – розповів Аффлек в інтерв'ю WSJ. Magazine .

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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Бен щасливий, що йому вдалося отримати другий шанс як в особистому, так і в професійному плані.

З кожної ситуації я намагався отримати якийсь досвід для себе. Те, що я зараз маю, — усі мої невдачі та страждання. Найголовніше – бути добрим батьком. Друге за важливістю – бути гарною людиною. І мабуть хорошим чоловіком. Сподіваюся, – поділився актор.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на Венеціанському кінофестивалі
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на Венеціанському кінофестивалі / Фото: Getty Images

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес не публікують спільних фотографій і намагаються в пресі не обговорювати своє особисте життя. Як зізнався актор, вони й надалі не збираються ділитися подробицями свого особистого життя.

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Необхідно дотримуватися якихось меж. Ви можете думати про це, але один з найскладніших уроків, які я засвоїв, полягає в тому, що нерозумно ділитися всім зі світом. Я не хочу розповідати всім підряд про наші стосунки. Мені комфортніше, коли про мої почуття знають лише близькі, – сказав Бен Аффлек.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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