Джей Ло не шкодує, що вони з Беном Аффлеком зійшлися вдруге: Пишаюсь тим, що я з ним

Дженніфер Лопес у новому інтерв'ю розповів про роман із Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Чуток про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека ходить багато. Актори часто падають у поле зору папараці, але самі майже не публікують спільних фото у Instagram. Як зізналася Джей Ло в інтерв'ю People, вона не шкодує, що вони з Беном Аффлеком зійшлися вдруге.

Я почуваюся такою неймовірно щасливою і пишаюся тим, що я з ним. Це гарна історія кохання, в якій ми отримали другий шанс

Шанувальники Дженніфер Лопес та Бена Аффлек порівняли кілька фото пари на червоній доріжці / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

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За словами голлівудської зірки, вперше їхні стосунки з Беном Аффлеком зруйнувала надмірна увага публіки. Вона назвала це добрим досвідом, але зараз же пара намагається своє особисте життя оберігати.

Я просто відчуваю себе дуже щасливою від того, що я щасливі і люблячі стосунки, і я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб захистити їх і зберегти їх у безпеці. Це святе

Як зізнається Джей Ло, зараз їхні стосунки з Беном Аффлеком відрізняються від роману в 2004 році.

Це чудово, тому що це зовсім не те, що було багато років тому… Це більша вдячність і свято, і це приємно. Коли ви знаходите когось і дійсно кохаєте його, у вас є другий шанс. Це дійсно рідкісна, дорогоцінна, гарна річ, і ми не сприймаємо це як належне

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на баскетбольному матчі / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Голлівудська зірка зазначила, що після їхнього першого розставання Бен Аффлек дуже змінився і їй це подобається. Він став тим чоловіком, яким вона завжди знала, що він може бути.

Я так пишаюся ним, я так пишаюся чоловіком, яким він став, за яким я спостерігала здалеку.

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Раніше ми розповідали, які стосунки у Дженніфер Лопес з колишньої дружиною Бена Аффлека насправді.