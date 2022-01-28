Які стосунки у Дженніфер Лопес з колишньої дружиною Бена Аффлека насправді

Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек прожив у шлюбі десять років. Подружжя підтримує добрі стосунки заради дітей

Дженніфер Лопес потоваришувала з колишньою дружиною Бена Аффлека / Фото: Getty Images, instagram.com/jlo

Як розповідають джерела, колишня дружина Бена Аффлека та Дженніфер Лопес порозумілися.

Гарнер і Лопес краще впізнали один одного, і вони справді зблизилися. Вони прийшли до розуміння, що на даний момент важливим є лише те, що краще для дітей, – сказав інсайдер у бесіді у Hollywood Life.

Колишня дружина Бена Аффлека проведе Різдво разом з актором та Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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Зазначається, що діти Дженніфер Лопес – близнюки з 13-річними Макс та Емі подружилися з дітьми Аффлека – 15-річною Вайолет, 12-річною Серафіною та 9-річним Самуелем.

Діти Джен справді полюбили Бена та його дітей, що дуже важливо і для Джен, – сказав інсайдер.

У ЗМІ неодноразово вже з'являлася інформація, що Бен Аффлек планує зробити пропозицію Дженніфер Лопес. Дженніфер Гарнер та їхні діти з Аффлеком не виключають такого розвитку подій.

Діти не проти. Навіть Дженніфер Гарнер вважає, що це гарна ідея, – сказав інший інсайдер виданню In Touch Weekly

Варто зазначити, що сам Бен Аффлек жодних коментарів про своє особисте життя не дає. Актор зізнавався, що не хоче обговорювати свій роман із Дженніфер Лопес із сторонніми людьми.