В оточенні Джей Ло та Бена Аффлека зізналися, що насправді зараз відбувається між парою

Самі голлівудські зірки не дуже люблять говорити про особисте життя, тож чуток ходить багато. Нещодавно у ЗМІ обговорювали, що Дженніфер Лопес розлютило інтерв'ю Бена Аффлека про колишню дружину. Артистка все спростувала, але одкровення актора обговорювати менше не стали.
Джерело з оточенні пари в коментарі Entertainment Tonight розповіло, що скандальне інтерв'ю ніяк не вплинуло на стосунки пари.
Вони розуміють, що іноді такі речі трапляються, і слова можуть бути неправильно тлумачені, – заявило джерело.
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Зазначається, що у Дженніфер Лопес та Бен Аффлек все чудово.
Вони дуже закохані, і Джен повністю підтримує Бена, тому вона хотіла публічно про це сказати. На даний момент стосунки між їхніми дітьми є досить органічними. Сім'ї поважають одне одного і ладнають. Їхні друзі думають, що врешті-решт вони заручаться, і це лише питання часу, – поділилося джерело.
Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
Лопес та Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися у липні 2002 року та заручилися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека.
Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен та Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.
В одному зі своїх інтерв'ю Бен Аффлек зізнався, що не збирається ділитися подробицями роману з Джей Ло .
Раніше шанувальники зауважили, що Дженніфер Лопес носить підвіску з ім'ям Аффлека.