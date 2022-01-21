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В оточенні Джей Ло та Бена Аффлека зізналися, що насправді зараз відбувається між парою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 07:48
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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек оголосили про возз'єднання у липні 2021 року. З того часу папараці уважно стежать за парою
Дженніфер Лопес підтримує Бена Аффлека після скандального інтерв'ю
Дженніфер Лопес підтримує Бена Аффлека після скандального інтерв'ю / Фото: Getty Images

Самі голлівудські зірки не дуже люблять говорити про особисте життя, тож чуток ходить багато. Нещодавно у ЗМІ обговорювали, що Дженніфер Лопес розлютило інтерв'ю Бена Аффлека про колишню дружину. Артистка все спростувала, але одкровення актора обговорювати менше не стали.

Джерело з оточенні пари в коментарі Entertainment Tonight розповіло, що скандальне інтерв'ю ніяк не вплинуло на стосунки пари.

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Вони розуміють, що іноді такі речі трапляються, і слова можуть бути неправильно тлумачені, – заявило джерело.

Бен Аффлек у новому інтерв'ю розповів про роман із Дженніфер Лопес
Бен Аффлек у новому інтерв'ю розповів про роман із Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Зазначається, що у Дженніфер Лопес та Бен Аффлек все чудово.

Вони дуже закохані, і Джен повністю підтримує Бена, тому вона хотіла публічно про це сказати. На даний момент стосунки між їхніми дітьми є досить органічними. Сім'ї поважають одне одного і ладнають. Їхні друзі думають, що врешті-решт вони заручаться, і це лише питання часу, – поділилося джерело.

Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Лопес та Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися у липні 2002 року та заручилися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека.

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Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен та Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

В одному зі своїх інтерв'ю Бен Аффлек зізнався, що не збирається ділитися подробицями роману з Джей Ло .

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Раніше шанувальники зауважили, що Дженніфер Лопес носить підвіску з ім'ям Аффлека.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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