Джеймі Дорнан, Майкл Кітон та інші: що на премії Critics Choice Awards говорили про Україну

На церемонії Critics Choice Awards говорили про Україну / Фото: Getty Images, YouTube

Ми розповідали, що вчора на премії BAFTA Бенедикт Камбербетч висловив підтримку українцям, а ведуча церемонії показала середній палець путіну.

Минулого вечора також відбулася церемонія нагородження Critics Choice Awards, де також говорили про нашу країну. Слова підтримки лунали як від тих, хто оголошував переможців, так і від акторів, у їхніх промовах.

Реклама

Джеймі Дорнан, який отримав статуетку за роль у фільмі "Белфаст", наголосив на важливості розуміння людських жертв війни та геополітичних конфліктів.

Як уродженець Белфасту, я не можу не наголосити на важливості розповіді про місце, про яке люди не мають особливого уявлення. Без політизованої або військової лінзи просто дивлячись на це очима сім'ї. Це щось схоже на те, що ми всі можемо зрозуміти про Україну, там сім'ї проходять крізь ці труднощі, – сказав актор.

Джеймі Дорнан на премії Critics Choice Awards / Фото: YouTube

Майкл Кітон виступив із потужною промовою, яку завершив словами підтримки на адресу президента України Володимира Зеленського.

Реклама

Я хочу сказати спасибі колезі-актору президенту Зеленському – продовжуйте боротися! Є лише один спосіб змінити ситуацію в екологічному та соціальному плані, а також домогтися якоїсь расової та соціальної справедливості, два слова: право голосу, – сказав зірка "Бетмена" та "Бітлджуса".

Майкл Кітон на церемонії Critics Choice Awards / Фото: YouTube

Болгарська акторка Марія Бакалова вийшла на сцену на самому початку шоу та поділилася меседжем підтримки народу України:

Я з Болгарії, і моє рідне місто знаходиться лише за кількасот миль від України. Тому цієї особливої ночі я хочу скористатися моментом, щоб відзначити хоробрість народу України, який захищає своє право на незалежність та демократію. Я щиро сподіваюся, що ми зберемося разом і започаткуємо новий культурний і творчий обмін між Східною Європою та Голлівудом, який був основною силою творчості в 20-му столітті. Тому я сподіваюся, що моє послання дійде українському народу... Ми з вами. І наші серця з вами.

Актриса Марія Бакалова на церемонії Critics Choice Awards / Фото: YouTube

Реклама

Раніше Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий прийняти біженців з України у власному будинку.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про найголовніше.