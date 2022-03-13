Бенедикт Камбербетч готовий прийняти біженців з України у власному будинку

Бенедикт Камбербетч став одним із тих знаменитостей, які активно підтримують Україну у війні з Росією. На кінопремії в Санта-Барбарі актор публічно продемонстрував свою позицію та розгорнув український прапор прямо на сцені.
Нині Камбербетч підтримав британську урядову ініціативу "Оселі для України", яка дозволить представникам громадськості, благодійних організацій, бізнесу та громадських груп пропонувати житло біженцям, які прибувають до Великої Британії, навіть якщо у них немає сімейних зв'язків.
Крім того, актор заявив про свою готовність прийняти біженців у власному домі. Про це він заявив на червоній доріжці церемонії вручення кінопремії Британської кіноакадемії, передає Reuters.
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Це справді шоковий час — бути європейцем за дві з половиною години польоту від України, і це те, що нависло над нами, – сказав зірковий актор "Шерлока".
На підтримку України Камбербетч прикріпив на свій піджак значок у кольорах українського прапора.
Нам усім потрібно робити більше, ніж носити значок. Нам потрібно робити пожертви, нам потрібно чинити тиск на наших політиків, щоб вони продовжували створювати тут своєрідний притулок для біженців та притулок для людей, які страждають, – висловився актор.
Зазначимо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Про це читайте далі детальніше.
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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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