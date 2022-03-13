Актриса Ребел Вілсон показала середній палець путіну на церемонії кінопремії BAFTA

Про Україну зараз говорять у всьому світі. Не стала винятком і церемонія вручення кінопремії BAFTA в Лондоні.
Голова кінопремії Крішненду Маджумдар відкрив церемонію заявою:
Разом із нашими колегами з Української кіноакадемії ми солідарні та сподіваємось на відновлення миру. Ми дуже вдячні журналістам, які висвітлюють події в Україні... Наші думки з народом України, а також з тими, хто постраждав від інших конфліктів у всьому світі.
Ведуча та акторка Ребел Вілсон була різкішою, щодо війни в Україні. Оголошуючи виступ Емілії Джонс, вона сказала, що на сцені будуть два сурдоперекладачі, а потім зі словами "А це жест для Путіна" показала середній палець.
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До речі, сам жест під час трансляції заблюрили...
Yes @RebelWilson #putin #bafta #eebaftas #hilarious pic.twitter.com/jLKVkIAO8U- Em (@emg0289) March 13, 2022
Зазначимо, що британський актор Бенедикт Камбербетч прийшов на церемонію BAFTA із синьо-жовтим піном, яким прикрасив свій піджак.
Benedict Cumberbatch on importance of supporting Ukraine #BAFTAs #BAFTA pic.twitter.com/utJ9SSpKvm- Ayatay (@Ayatay221) March 13, 2022
Зірка "Шерлока" та "Доктора Стренджа" вже не вперше висловлює підтримку Україні. Раніше він розгорнув український прапор на кінопремії у Санта-Барбарі, а також заявив, що готовий прийняти біженців з України у власному будинку.
Багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Про це читайте детальніше:
- Крістен Стюарт на премії Spirit Awards підтримала Україну і разом із ведучими показала фак путіну.
- Голлівудська актриса Енн Гетеуей зробила пожертвування на підтримку українців.
- Опра про українців: "Мужність українського народу запалила вогонь у людях у всьому світі"
- Супермодель Джіджі Хадід віддасть частину свого заробітку Україні.
- "Дівчина Бонда" Єва Грін активно підтримує Україну: "Ми маємо зупинити путіна!"
- Британський актор Люк Еванс засудив архаїчну ідеологію путіна.
- Міла Куніс разом із Ештоном Катчером збирають для України допомогу.
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