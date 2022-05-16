Джейсон Момоа зустрічається з гарячою мексиканською акторкою після розлучення з Лізою Боне (фото)

Джейсон Момоа та Ейса Гонсалес зустрічаються / Фото: Getty Images, instagram.com/eizagonzalez/

Новина про розлучення 42-річного Джейсона Момоа та 57-річної Лізи Боне засмутила багатьох шанувальників зіркової пари, проте сам Момома, схоже, довго сумувати не став і закрутив роман з красунею-акторкою Ейсою Гонсалес, повідомляє People.

За словами джерел з оточення пари, Момома "піклується про Ейсу" і вони весело проводять час.

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Вони зустрічаються. Обоє зайняті роботою, але разом веселяться. Поки що нічого серйозного, – сказав інсайдер.

Також повідомляється, що минулого місяця Джейсона бачили на прем'єрі фільму Ambulance, в якому знялася Ейса. Проте на червоній доріжці секс-символ Голлівуду позував сам.

Що відомо про Ейсу Гонсалес?

32-річна Ейса Гонсалес – мексиканська актриса та співачка. Дівчина народилася в Мехіко у 1990 році. З 2003 по 2004 рік Ейса навчалася акторській майстерності у студії M&M, у 2008 році Ейса відвідувала акторську студію Лі Страсберга у Нью-Йорку.

Ейса Гонсалес – нова дівчина Джейсона Момоа / Фото: instagram.com/eizagonzalez/

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У кіно дебютувала у 2007 році, знявшись у серіалі "Лола: Давним-давно". Знімалася в рекламі декількох брендів, а також з'являлася на мексиканських обкладинках Cosmopolitan і Glamour.

Ейса Гонсалес знімалася для модних брендів та прикрашала обкладинки глянцю / Фото: instagram.com/eizagonzalez/

Гонсалес вже може похвалитися списком фільмів, які завоювали популярність у всьому світі. Так, Ейса знялася у фільмах "Форсаж: Хоббс і Шоу", "Бладшот" та "Годзілла проти Конга".

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Ейса Гонсалес: особисте життя

З 2011 по 2013 зустрічалася з мексиканським бізнесменом Пепе Діасом. Їй також приписують стосунки з акторами Себастьяном Руллі, Ліамом Хемсвортом та з футболістом Кріштіану Роналду. У 2018 році зустрічалася з актором Джошем Дюамелем, а у червні-липні 2020 року – з актором Тімоті Шаламе.

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