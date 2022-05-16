Джейсон Момоа встречается с горячей мексиканской актрисой после развода с Лизой Боне (фото)

Джейсон Момоа и Эйса Гонсалес встречаются / Фото: Getty Images, instagram.com/eizagonzalez/

Новость о расставании 42-летнего Джейсона Момоа и 57-летней Лизы Боне расстроила многих поклонников звездной пары, однако сам Момома, похоже, долго унывать не стал и закрутил роман с красоткой-актрисой Эйсой Гонсалес, сообщает People.

По словам источников из окружения пары, Момома "заботится об Эйсе" и они весело проводят время.

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Они встречаются. Оба заняты работой, но вместе веселятся. Пока ничего серьезного, – сказал инсайдер.

Также сообщается, что в прошлом месяце Джейсона видели на премьере фильма Ambulance, в котором снялась Эйса. Однако на красной дорожке секс-символ Голливуда позировал один.

Что известно об Эйсе Гонсалес?

32-летняя Эйса Гонсалес – мексиканская актриса и певица. Девушка родилась в Мехико в 1990 году. С 2003 по 2004 год Эйса училась актерскому мастерству в студии M&M, в 2008 году Эйса посещала актерскую студию Ли Страсберга в Нью-Йорке.

Эйса Гонсалес – новая девушка Джейсона Момоа / Фото: instagram.com/eizagonzalez/

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В кино дебютировала в 2007 году, снявшись в сериале "Лола: Давным-давно". Снималась в рекламе нескольких брендов, а также появлялась на обложках мексиканских Cosmopolitan и Glamour.

Эйса Гонсалес снималась для модных брендов и украшала обложки глянца / Фото: instagram.com/eizagonzalez/

Гонсалес уже может похвастаться списком фильмов, которые завоевали популярность во всем мире. Так, Эйса снялась в фильмах "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Бладшот" и "Годзилла против Конга".

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Эйса Гонсалес: личная жизнь

С 2011 по 2013 год встречалась с мексиканским бизнесменом Пепе Диасом. Ей также приписывают отношения с актерами Себастьяном Рулли, Лиамом Хемсвортом и с футболистом Криштиану Роналду. В 2018 году встречалась с актером Джошем Дюамелем, а в июне-июле 2020 года – с актером Тимоти Шаламе.

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