Джонні Депп отримає 10 млн доларів за те, що його "вигнали" з Фантастичних звірів

Кадр з фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда" / Фото: Imdb.com

Джонні Депп, про скандальні стосунки якого випустять документальний фільм, отримає свою зарплату в 10 мільйонів доларів за роботу над "Фантастичними звірами 3", незважаючи на те, що його звільнили після одного знімального дня.

У новому продовженні "Фантастичних звірів" сцену з 57-річним голлівудським актором було вирізано Warner Bros. після того, як він програв позов про наклеп проти видання The Sun. В одній із статей вони стверджували, що Джонні "бив свою дружину" – американку Ембер Герд. Деппу не сподобалося звинувачення і він вирішив розібратися з редакцією в суді.

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The Hollywood Reporter повідомляє, що Депп, як і раніше, отримає гонорар за роль чарівника Геллерта Гріндельвальда. Незважаючи на те, що йому сказали про виключення із франшизи одразу після винесення вироку.

Джонні Депп після виключення з акторського каста все одно отримає гонорар / Фото: Getty Images

Відомо, що в контракті зірки "Піратів Карибського моря" був спеціальний пункт щодо гонорару. Там сказано, що йому мають заплатити у повному обсязі незалежно від будь-яких ситуацій, навіть якщо випуск фільму повністю скасують.

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Зйомки фільму відклали до 15 липня 2022 року через пандемію коронавірусу. Спочатку прем'єра була запланована восени цього року.



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