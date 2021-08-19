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Багаті теж плачуть: голлівудські зірки, які втратили всі свої гроші

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
19 серпня, 16:33
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Не всім вдається грамотно розпорядитися гонорарами. Історії деяких голлівудських зірок тому приклад
У кого з голлівудських зірок проблеми з фінансами
У кого з голлівудських зірок проблеми з фінансами / Фото: Getty Images

Отримують величезні гонорари і нерозумно їх витрачають. А коли акторська кар'єра добігає кінця, розуміють – у них борги і проблеми з законом. Про те у кого із зірок проблеми з фінансами – далі в сюжеті.

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Ніколас Кейдж

У нього був маєтой площею близько півтори тисячі квадратних метрів. З вишуканими і дорогими меблями, басейном, а головне – видом на Лас-Вегас. І всю цю красу він примудрився втратити. Ніколас Кейдж жив там досить довго, але будинок довелося виставити на аукціон, щоб врегулювати фінансові питання.

Будинок Ніколаса Кейджа
Будинок Ніколаса Кейджа / Фото: hollywoodreporter.com/

А все тому, що Кейдж не платив податків. Сума зібралася чимала – 14 мільйонів доларів. Втім, навіть після продажу нерухомості він все одно винен гроші . Адже маєток придбали вдвічі дешевше.

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Втім, несплата податків – лише один з гріхів голлівудської зірки. Кейджа називають чи не найбільшим марнотратом Голлівуду. То придбає дорогезного восьминога, то скелет динозавра, то взагалі голови пігмеїв.

/ Фото: Getty Images

Але фінансові проблеми не засмучують актора. Нещодавно він одружився вп'яте. Його обраницею стала японка на ім'я Ріко Шибата, яка молодша за нього вдвічі. Він виконує всі її забаганки, навіть на кареті катає.

Джонні Депп

Джонні Депп
Джонні Депп / Фото: Getty Images

До сих пір відомий, але майже без грошей і Джонні Депп . Гігантські гонорари за зйомки "Піратів Карибського моря" він витратив на нерухомість, утримання якої вимагає чималих фінансів. А в Голлівуд тепер його не запрошують. Після скандалу з колишньою дружиною Ембер Герд, яка звинуватила його в насильстві і виграла суд.

Ліндсі Лохан

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Ліндсі Лохан
Ліндсі Лохан / Фото: Getty Images

А ось серед відомих актрис фінансові проблеми у Ліндсі Лохан. Зароблені в юності гроші вона витрачала направо і наліво. Потім потрапила в ДТП і все дізналися про її проблеми з наркотиками, а пристави заморозили рахунки.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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