DZIDZIO назвав справжню причину розлучення з дружиною: Це був найправильніший момент у житті

DZIDZIO розповів про розлучення зі своєю дружиною Ярославою / Фото: instagram.com/dzidzio

Співак Михайло Хома (DZIDZIO) цього року розлучився з дружиною співачкою SLAVIA (Ярославою Притулою). Вони були разом протягом 20 років! За словами артиста, тепер він із колишньою дружиною як брат та сестра, тому що в сімейному житті у них було не все добре.

А те що вдома порозуміння нема – то що? Я лягаю спати, Слава ще щось робить, я встаю, а Слава ще спить. Треба було взяти відповідальність, сказати – стоп, так більше не буде. Славо, хочу бути щасливим, хочу бачити тебе щасливою. Тому набрався сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємся. І зараз, думаю, що це був найправильніший такий момент у моєму житті, – ділиться DZIDZIO із "Зірковим шляхом" на телеканалі "Україна".

Slavia та DZIDZIO розлучилися / Фото: YouTube, instagram.com/dzidzio

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За словами DZIDZIO, це неправильно – жити "в отруєному стані".

І сам кислий ходиш, додому не хочеш, і їй зіпсувати життя. Ми зі Славою зрозуміли, що ми як брат і сестра. А в нас не було кому пояснити. Мами нема, тато помер, мама в розлученні з батьком. Хто нам би мав пояснити в 17 років, що ми не так робимо? – поділився з журналістами каналу "Україна" DZIDZIO.

Зради DZIDZIO

Зради, на які SLAVIA натякає в інтерв'ю, артист також прокоментував.

Я зігнув голову і промовчав цей весь момент. Я також не зрозумів, як так – любили, потім вже розпинають. Як то я такий можу бути аб'юзер, засранець, зрадник. Я навіть не розумів, що мені робити. І я нічого не робив, у мене з Ольгою тою ніколи нічого не було. І Слава це прекрасно знала, – каже DZIDZIO.

Дивіться інтерв'ю SLAVIA для "Зіркового шляху":

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