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Дружина DZIDZIO розкрила подробиці розлучення: Все по-дружньому, люблячи

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
25 жовтня, 18:37
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Відомий співак DZIDZIO зараз розлучається зі своєю дружиною виконавицею SLAVIA, але не дивлячись на це вони продовжують підтримувати одне одного і не скандалять
Дзідзьо з дружиною розлучаються мирно
Дзідзьо з дружиною розлучаються мирно / Фото: Инстаграм

Соліст популярного українського колективу DZIDZIO Михайло Хома і його поки що дружина співачка SLAVIA, які навесні оголосили про розлучення , зустрілися на прем'єрі фільму "Де гроші". Дружина артиста розповіла про етапи їх розставання і в яких вони зараз відносинах.

Співачка SLAVIA, яка раніше заявила, що до останнього намагалася зберегти їх з DZIDZIO шлюб, прийшла на прем'єрний показ фільму чоловіка за власним бажанням, а не за його особистим запрошенням:

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Звичайно, Михайло завжди дуже зайнятий. Тому я знаю, куди дзвонити, у кого питати, – ділиться артистка.

Як каже Ярослава – справжнє ім'я дружини DZIDZIO, прийшла, тому що просто хотіла підтримати чоловіка:

Своїх треба завжди підтримувати. Я хочу, щоб Михайло заробив гроші вже нарешті на цьому фільмі. Тому що дуже багато сил він вкладає в творчість. Він живе цим, він не спить, він не їсть, бідний схуд, бігає тут, – розповіла артистка.

DZIDZIO з Ярославою Хомою
DZIDZIO з Ярославою Хомою / Фото: instagram.com/slavia_official

На питання про розлучення вона відповідала досить лаконічно, але все-таки зізналася, що офіційно вони досі подружжя. Незважаючи на закінчення їх любовного союзу їм вдалося зберегти дружнє спілкування і обійтися без скандалів:

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Етап розлучення триває, розділ майна триває. І в нас все відбувається мирно, по-дружньому і люблячи, – зізналася SLAVIA.

Дивіться повний сюжет з DZIDZIO:

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Марина Григоренко
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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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