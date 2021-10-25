Дружина DZIDZIO розкрила подробиці розлучення: Все по-дружньому, люблячи

Соліст популярного українського колективу DZIDZIO Михайло Хома і його поки що дружина співачка SLAVIA, які навесні оголосили про розлучення , зустрілися на прем'єрі фільму "Де гроші". Дружина артиста розповіла про етапи їх розставання і в яких вони зараз відносинах.
Співачка SLAVIA, яка раніше заявила, що до останнього намагалася зберегти їх з DZIDZIO шлюб, прийшла на прем'єрний показ фільму чоловіка за власним бажанням, а не за його особистим запрошенням:
Звичайно, Михайло завжди дуже зайнятий. Тому я знаю, куди дзвонити, у кого питати, – ділиться артистка.
Як каже Ярослава – справжнє ім'я дружини DZIDZIO, прийшла, тому що просто хотіла підтримати чоловіка:
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Своїх треба завжди підтримувати. Я хочу, щоб Михайло заробив гроші вже нарешті на цьому фільмі. Тому що дуже багато сил він вкладає в творчість. Він живе цим, він не спить, він не їсть, бідний схуд, бігає тут, – розповіла артистка.
На питання про розлучення вона відповідала досить лаконічно, але все-таки зізналася, що офіційно вони досі подружжя. Незважаючи на закінчення їх любовного союзу їм вдалося зберегти дружнє спілкування і обійтися без скандалів:
Етап розлучення триває, розділ майна триває. І в нас все відбувається мирно, по-дружньому і люблячи, – зізналася SLAVIA.
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