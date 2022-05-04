DZIDZIO розповів, як його мама допомагає українцям у Європі

Мама DZIDZIO допомагає українським переселенцям / Фото: instagram.com/dzidzio

Наразі DZIDZIO рідко ділиться новинами з життя у соціальних мережах, адже зайнятий у волонтерських проєктах для допомоги українцям. Він не з чуток знає, як зараз потрібна допомога нашим бійцям, адже нещодавно його друг опинився у реанімації після атаки рашистів.

Мама музиканта вже довгий час живе в Португалії і зараз також залишається там, проте її життя змінила війна в рідній країні. Про це DZIDZIO розповів у бесіді з Анатолієм Анатолічем у програмі "Ранок з Україною".

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За кордоном завжди складніше слухати, читати, аніж бути в Україні. Мама переживає, але за цими переживаннями є й активні дії, – розповів музикант. – Допомагає людям, які приїжджають до Португалії, сім'ями, допомагає оформити документи.

Мама музиканта розповіла, що багато спілкується із родиною переселенців. Є й ті, хто вже вдруге біжить від війни – спочатку з Донецька, тепер із Києва.

Каже, що робитимуть для тих людей, які приїхали та були в Португалії, велику вечерю, щоб розповісти про Україну. Мама попросила, я поїхав закупив сувенірів, синьо-жовтих прапорів, – розповів DZIDZIO.

Виконавець розповів, що зараз його мама, як і багато українців за кордоном, відчуває докори сумління за те, що не може бути поряд зі своїми рідними в рідній країні, тому намагається спямувати всі сили на допомогу іншим.

Також DZIDZIO зізнався, що після війни насамперед поїде до Португалії, щоб нарешті обійняти маму.

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