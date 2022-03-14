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Дзідзьо розповів, що зробили окупанти з його другом під Львовом: "Лікарі не відходять від Романа в реанімації"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 21:52
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Товариша артиста важко поранили на Яворівському полігоні, де під обстрілом загинуло 35 людей, ще 134 – постраждали
Друга Дзідзьо важко поранили на Яворівському полігоні
Друга Дзідзьо важко поранили на Яворівському полігоні / Фото: instagram.com/dzidzio

Зранку 13 березня російські військові випустили 30 крилатих ракет по Яворівському полігону на Львівщині, що за 20 кілометрів від кордону з Польщею. Внаслідок атаки ворога отримав тяжкі поранення друг Дзідзьо Роман Кулик, який пішов на війну добровольцем.

В Instagram Дзідзьо повідомив, що разом з Романом він працював 15 років. Зокрема, Кулик відповідав за звук, світло та сцену на концертах Дзідзьо. Однак вчора отримав три осколкові поранення. Нині медики борються за його життя.

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Вчора внаслідок ракетного удару росії по Яворівському полігоні тяжкі поранення отримав мій друг, з яким я працюю вже більше 15 років, Роман Кулик. Роман пішов служити, як тільки почалася війна. Він завжди для мене був і є тим, хто любить працювати, вміє і знає, як все правильно зробити. Вчора лікарі не відходили від Романа в реанімації, дістали два осколки з легені та печінки, сьогодні третій осколок треба дістати, – розповів співак.

Як додав Дзідзьо, за Романа моляться дружина Наталія та двоє синів.

Ромчик, я знаю ти сильний духом, непереможний, з молитвою дружини Наталі, двох синів і всіх нас ТИ ОДУЖАЄШ! Ромо, любимо тебе, чекаємо, завжди з тобою!

Бажаємо Роману та всім українським захисникам, які отримали поранення у війні проти окупантів, якнайшвидшого одужання! Все буде Україна

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Нагадаємо, багато зірок з усього світу підтримують Україну як тільки можуть. Зокрема, Стінг пожертвував українцям кошти та надіслав гуманітарну допомогу.

Також Міла Куніс разом з Ештоном Катчером збирають фінансову допомогу, а Ектор Хіменес-Браво підтримує українських біженців у Польщі.

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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