"Є**ть ти гніда!": Даша Астаф'єва поставила на місце Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну

Даша Астаф'єва висловила свою думку про Регіну Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko, instagram.com/da_astafieva

Поки одні займаються волонтерством, годують нужденних і всіма силами допомагають українській армії протистояти російській окупації, інші стилізують гардероб і знімають розважальний контент у Москві.

Так, раніше Регіна Тодоренко, яка ридала і молилася за мир у всьому світі, вирішила трохи відпочити від війни та розібрати гардероб разом зі стилістом у своїх Instastories.

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Скріншот – instagram.com/reginatodorenko

Багатьох українців обурило те, що колись одеситка та українка Тодоренко не знайшла нічого кращого, ніж знімати розважальний контент, коли її Батьківщину бомбардують російські війська.

Думку всього українського народу в одній фразі спромоглася передати співачка Даша Астаф'єва.

Є**ть ти гнида! – написала співачка.

Скріншот – instagram.com/da_astafieva

Кому як не їй судити про колегу, адже Даша змінила сексуальне вбрання на чорний спортивний костюм, зав'язала волосся в пучок і стала волонтером на кухні, де готує їжу для тероборони.

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Крім того, Астаф'єва засудила й інших зірок із України, які відмовчуються у Росії. Співачка зізналася, що зараз шкодує, що знала цих людей та спілкувалася з ними.

Усі українці, які живуть і працюють у пі**росії, всі хто мовчить, ви такі ж тварі, як ті, що приходять сюди вбивати мирних людей! Вас ніколи не вибачать. Ви померли! Мені соромно, що колись я з вами віталася та знала! – написала Астаф'єва.

Скріншот – instagram.com/da_astafieva

Раніше Даша Астаф'єва з іншими українськими жінками записала відеозвернення до бійців ЗСУ.

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