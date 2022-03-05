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Даша Астаф'єва, Саша Бо, Альона Венум та інші українські жінки звернулись до ЗСУ: "Повертайтесь живими!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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5 березня, 10:49
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Найвідоміші українські блогерки підтримали захисників нашої країни, які обороняють державу від російських окупантів
Українські блогерки записали відеозвернення до ЗСУ.
Українські блогерки записали відеозвернення до ЗСУ. / Фото: скріншот

Вже десять днів в Україні триває війна. Наші військові дають відсіч загарбникам та захищають народ. Тож українські блогерки вирішили публічно подякувати за це Збройним силам України.

Саша Бо, Даша Астафьєва, Леся Нікітюк, Ганна Трінчер та інші записали відеозвернення до наших захисників. Процитуємо декількох з них.

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Шановні захисники України! Хочу від імені всіх жінок сказати, що ще ніколи ДО наші серця не були настільки сильно переповнені вдячністю вам за вашу працю. За те, що ми спимо і за те, що ми живі! – Альона Альона.

Я дуже пишаюсь своїми співвітчизниками! Я дуже пишаюсь хлопцями з мого рідного міста Покров, дуже багато яких зараз воюють. Дуже багато в яких в руках є зброя і вони захищають свої сім’ї і особисто НАС! – Даша Астаф'єва.

Ми – народ України неймовірно вдячні вам за кожну ніч, за кожен новий день. Ми віримо у вас, ви – сильні! Вами пишається весь світ! – Саша Бо.

Ні кроку назад. Тому що у нас є ВИ! Ми пишаємось вам. Любимо вас. І захоплюємось! – Ганна Трінчер.

До 24 лютого увесь світ думав, що супергерої – це Залізна людина, Тор, Супермен. ЗСУ, тероборона, поліція, медики, волонтери, звичайні українські люди, які зупиняють колони танків на трасі – ось, хто справжні супергерої – Леся Нікітюк.

Ми все бачимо. Ми знаємо про ваші успіхи. Ми знаємо, що ви не націлені здаватись. Ми знаємо, що ви йдете тільки ВПЕРЕД. Ми пишаємось вашими результатами. Ми пишаємось, як гордо ви стоїте! – Уля Станіславська.

Також блогерки наостанок побажали нашим бійцям "повернутись живими".

Нагадаємо, до лав ЗСУ приєднались також багато українських знаменитостей. Зокрема, обороняють нашу країну актор Андрій Федінчик, гурт "Антитіла", ескхолостяк Нікіта Добринін та інші.

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Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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