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Одеситка Тодоренко молиться за свою сім'ю, але напад Росії на Україну не називає війною

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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8 березня, 11:54
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Сім'я телеведучої Регіни Тодоренко знаходиться в Одесі
Регіна Тодоренко досі не каже, що в Україні війна
Регіна Тодоренко досі не каже, що в Україні війна / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Одеситка Регіна Тодоренко вже багато років працює та живе в Росії. Раніше телеведуча закликала не читати новини і думати лише про хороше. Трохи пізніше Тодоренко таки опублікувала в Instagram піст, розповівши, що до будинку її батьків прийшла біда.

Телеведуча розповіла про вибухи, що діти ховаються у бомбосховищах, а її подруги підпадають під обстріл. Вона додала кілька фото, але що це війна і що Росія напала на Україну – не стала говорити.

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У себе у Stories Регіна показала, що прийшла до церкви замовити молитву за близьких. За словами Тодоренка, не всі з рідних зараз бажають їй добра, але вона все одно молитиметься.

Скріншот: Instagram
Cкріншот: Instagram

Поки Регіна Тодоренко намагається зберегти свою кар'єру в Росії, інші російські артисти не бояться відкрито говорити про війну в Україні. Росіяни критикують Максима Галкіна і, за чутками, концерти гумориста стали скасовувати.

Раніше ми розповідали, які українські та російські знаменитості потрапили до чорного списку музичного каналу в Росії через підтримку України .

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