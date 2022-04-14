"Єб*чий рускій мір": репер Ярмак показав, який "подарунок" окупанти залишили його сусідам (фото)

Ярмак показав наслідки "русского міра" / Фото: Інстаграм YARMAK
Ярмак з перших днів повномастштабної війни захищає батьківщину в лавах ЗСУ. Проте музикант не забуває про своїх фанатів і час від часу розповідає їм про свої воєнні будні в соцмережах.
Нині ж музикант показав шанувальникам фото напівзруйнованого будинку сусідів у Київській області. Ймовірно, у приміщенні вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило фасад.
Єб*чий "рускій мір" прийшов до сусіда! – емоційно підписав кадр репер.
Також Ярмак поділився знімком величезного снаряда, який російські нелюди залишили на ділянці іншого сусіда.
Чоловіку довелося прибирати снаряд зі своєї ділянки на звичайному садовому візку.
Водночас Ярмак не поділився подробицями, в якому стані його житло.
Коротко про Ярмака
Олександру Ярмаку (справжнє ім'я) 30 років. Він родом з Борисполя. Пісні виконував переважно російською мовою. Відомо, що до війни займався створенням україномовного альбому "Власний код".
З 2016 рокі Ярмак перебуває у шлюбі з моделлю Ганною Шумяцькою. Пара виховує дворічну доньку.
Наразі творчу діяльність музикант поставив на паузу, адже він захищає батьківщину.
Нагадаємо, раніше ми писали про українських зірок, яких окупанти залишили без житла.