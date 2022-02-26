Репер YARMAK вступив до лав ЗСУ

Відомий український музикант YARMAK повідомив, що пішов у військкомат і став одним із військовослужбовців ЗСУ

Репер буде захищати батьківщину в лавах ЗСУ / Фото: Інстаграм YARMAK

Йде третій день вторгнення Росії до України . Кожен у цій боротьбі з російськими окупантами допомагає, як може. Всі наші благання та слова подяки зараз до нашої сильної армії!

Сьогодні стало відомо про те, чи відомий український репер YARMAK також пішов у військкомат і тепер він у ЗСУ!

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А згодом поділився фото.

скріншот з інстаграм репера

Артист також подякував ЗСУ, зазначив, як ми всі ними пишаємося. І записав звернення для росіян:

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Я нікого вже не закликатиму на мітинги в Росії. Я не бачу в цьому сенсу. Я про це 8 років співав пісень, знімав кліпи, писав пости. За мною навіть закріпився образ якогось націоналіста, хоч я просто розумів, до якої трагедії це все йде. Навіть зараз ви пишіть такі гидоти, що я навіть не знаю. Покоління потрібні, щоб той гріх і те зло, яке ви вчинили як співучасники, своїм мовчанням про злочин. Чи не окупити вам свої гріхи. Тому, як кажуть в Україні, ви втрачені.

Тим часом західні зірки всіляко надають українцям підтримку:

Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.

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Все буде Україною!