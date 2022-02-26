Репер YARMAK вступив до лав ЗСУ

Йде третій день вторгнення Росії до України . Кожен у цій боротьбі з російськими окупантами допомагає, як може. Всі наші благання та слова подяки зараз до нашої сильної армії!
Сьогодні стало відомо про те, чи відомий український репер YARMAK також пішов у військкомат і тепер він у ЗСУ!
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А згодом поділився фото.
Артист також подякував ЗСУ, зазначив, як ми всі ними пишаємося. І записав звернення для росіян:
Я нікого вже не закликатиму на мітинги в Росії. Я не бачу в цьому сенсу. Я про це 8 років співав пісень, знімав кліпи, писав пости. За мною навіть закріпився образ якогось націоналіста, хоч я просто розумів, до якої трагедії це все йде. Навіть зараз ви пишіть такі гидоти, що я навіть не знаю. Покоління потрібні, щоб той гріх і те зло, яке ви вчинили як співучасники, своїм мовчанням про злочин. Чи не окупити вам свої гріхи. Тому, як кажуть в Україні, ви втрачені.
Тим часом західні зірки всіляко надають українцям підтримку:
- Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертають увагу миру на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна , заявивши, що Путін порушив усі існуючі договори про права людини
- Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер зі словами, що він на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.
Все буде Україною!