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Репер YARMAK вступив до лав ЗСУ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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26 лютого, 14:58
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Відомий український музикант YARMAK повідомив, що пішов у військкомат і став одним із військовослужбовців ЗСУ
Репер буде захищати батьківщину в лавах ЗСУ
Репер буде захищати батьківщину в лавах ЗСУ / Фото: Інстаграм YARMAK

Йде третій день вторгнення Росії до України . Кожен у цій боротьбі з російськими окупантами допомагає, як може. Всі наші благання та слова подяки зараз до нашої сильної армії!

Сьогодні стало відомо про те, чи відомий український репер YARMAK також пішов у військкомат і тепер він у ЗСУ!

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А згодом поділився фото.

скріншот з інстаграм репера

Артист також подякував ЗСУ, зазначив, як ми всі ними пишаємося. І записав звернення для росіян:

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Я нікого вже не закликатиму на мітинги в Росії. Я не бачу в цьому сенсу. Я про це 8 років співав пісень, знімав кліпи, писав пости. За мною навіть закріпився образ якогось націоналіста, хоч я просто розумів, до якої трагедії це все йде. Навіть зараз ви пишіть такі гидоти, що я навіть не знаю. Покоління потрібні, щоб той гріх і те зло, яке ви вчинили як співучасники, своїм мовчанням про злочин. Чи не окупити вам свої гріхи. Тому, як кажуть в Україні, ви втрачені.

Тим часом західні зірки всіляко надають українцям підтримку:

  • Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
  • Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
  • Сімейство Кардаш'ян також звертають увагу миру на війну в Україні.
  • Знаменита співачка Мадонна , заявивши, що Путін порушив усі існуючі договори про права людини
  • Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер зі словами, що він на боці українського народу.
  • Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
  • Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.

Все буде Україною!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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