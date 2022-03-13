Єфросиніна звернулася до українських жінок: "Ми маємо бути найсильнішим тилом" (відео)

Маша Єфросиніна записала підбадьорювальне відео для українських жінок / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Як би ми не намагалися, постійно зберігати спокій та "холодну голову" складно. Маша Єфросиніна, яка назвала росіян сліпими трусами та рабами після бомбардування пологового будинку в Маріуполі, зізнається – вона не знає, що говорити близьким у ці тяжкі дні.

Проте, як мама, Маша знайшла сили і записала десятихвилинне відео для українок. Вона розповіла про жінок, яких бачила останнім часом: хтось із дитиною, хтось – без, хтось втратив будинок, хтось втратив рідних. Кожна має свою непросту історію.

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Єфросиніна наголосила, що мамам особливо важко говорити з дітьми про війну, про жах теперішнього часу. Та українки мають триматися, попри все.

Наші чоловіки, які не хочуть, щоб ми розкисали, дивляться на нас і беруть в нас силу... Сильний фронт можливий лише тоді, коли є сильний тил, – сказала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна намагалася просвітити громадян рф в ефірі російської програми.

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